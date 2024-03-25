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Глава МЗС Литви - Польщі: російські ракети над країнами НАТО потрібно збивати

Понеділок 25 березня 2024 15:10
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Глава МЗС Литви - Польщі: російські ракети над країнами НАТО потрібно збивати Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Не можна миритися з порушеннями повітряного простору країн НАТО. Тому російські ракети необхідно збивати.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив міністр.

Він підкреслив, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі "відбувається не вперше".

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.

Заліт ракети РФ на територію Польщі

Російські ракети неодноразово залітали на територію Польщі під час масованих атак по Україні. Влада країни реагує на ці події стримано і за допомогою безпеки піднімає в повітряний простір літаки.

Так, польське командування наголосило, що військові знали, що російська ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, повернеться до України.

Також Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.

Як зазначив польський міністр оборони Мечислав Бенек, Польща збила б російську ракету за умови, що вона залетіла б далі вглиб країни.

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