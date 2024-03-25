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Глава МИД Литвы - Польше: российские ракеты над странами НАТО нужно сбивать

Понедельник 25 марта 2024 15:10
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Глава МИД Литвы - Польше: российские ракеты над странами НАТО нужно сбивать Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО. Поэтому российские ракеты необходимо сбивать.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Один раз может быть ошибкой. Но если мы позволим ей повториться, это будет расценено как поощрение. Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты", - заявил министр.

Он подчеркнул, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши "происходит не в первый раз".

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это также не первый случай нарушения воздушного пространства Польши", - напомнил он.

Залет ракеты РФ на территорию Польши

Российские ракеты неоднократно залетали на территорию Польши во время массированных атак по Украине. Власти страны реагируют на данные события сдержанно и посредством обеспечения безопасности поднимают в воздушное пространство самолеты.

Так, польское командование подчеркнуло, что военные знали, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернется в Украину.

Также Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер". Причиной тому стало нарушение воздушного пространства Польши ракетой РФ.

Как отметил польский министр обороны Мечислав Бенек, Польша сбила бы российскую ракету при условии, что она бы залетела дальше вглубь страны.

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