UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Глава МЗС Гани звернувся до Зеленського з незвичним проханням, - Bloomberg

Фото: Володимир Зеленський та Самуель Аблаква (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава МЗС Гани Самуель Окудзето Аблаква попросив президента України Володимира Зеленського звільнити полонених ганців, які воювали на боці РФ проти України.

Міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква раніше повідомив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом України, та у процесі переговорів намагався організувати звільнення військовополонених громадян африканської країни.

"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", – зазначив Аблаква.

Раніше некомерційна дослідницька організація Inpact зазначила, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала, як солдат на боці РФ, 234 є ганцями. До слова, останні за кількістю у російській армії поступаються лише Єгипту та Камеруну.

Зеленський після зустрічі з главою МЗС Гани також зазначив, що обговорював питання участі африканців у війні проти України.

"Детально обговорили, як Росія рекрутує громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України, а також як можемо цьому протидіяти. Команди будуть на звʼязку щодо цього питання", - додав глава держави.

Раніше уряд Індії повідомив щонайменше про 200 випадків вербування громадян країни російськими рекрутерами для участі у війні проти України. За офіційною інформацією, щонайменше 26 індійців загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Водночас Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки посилити заходи протидії російським схемам вербування, які залучають молодь з різних держав континенту до війни.

Детальніше про те, як громадяни африканських країн потрапляють на фронт, опиняються в полоні та що розповідають про росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГанаВійська РФВторгнення Росії до України