Глава МЗС Гани звернувся до Зеленського з незвичним проханням, - Bloomberg

Глава МЗС Гани Самуель Окудзето Аблаква попросив президента України Володимира Зеленського звільнити полонених ганців, які воювали на боці РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква раніше повідомив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом України, та у процесі переговорів намагався організувати звільнення військовополонених громадян африканської країни.
"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", – зазначив Аблаква.
Раніше некомерційна дослідницька організація Inpact зазначила, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала, як солдат на боці РФ, 234 є ганцями. До слова, останні за кількістю у російській армії поступаються лише Єгипту та Камеруну.
Зеленський після зустрічі з главою МЗС Гани також зазначив, що обговорював питання участі африканців у війні проти України.
"Детально обговорили, як Росія рекрутує громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України, а також як можемо цьому протидіяти. Команди будуть на звʼязку щодо цього питання", - додав глава держави.
Раніше уряд Індії повідомив щонайменше про 200 випадків вербування громадян країни російськими рекрутерами для участі у війні проти України. За офіційною інформацією, щонайменше 26 індійців загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
Водночас Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки посилити заходи протидії російським схемам вербування, які залучають молодь з різних держав континенту до війни.
