Глава МЗС Гани звернувся до Зеленського з незвичним проханням, - Bloomberg

Міністр закордонних справ Гани Самуель Аблаква раніше повідомив, що відвідав Київ та провів переговори з президентом України, та у процесі переговорів намагався організувати звільнення військовополонених громадян африканської країни.

"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", – зазначив Аблаква.

Раніше некомерційна дослідницька організація Inpact зазначила, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала, як солдат на боці РФ, 234 є ганцями. До слова, останні за кількістю у російській армії поступаються лише Єгипту та Камеруну.

Зеленський після зустрічі з главою МЗС Гани також зазначив, що обговорював питання участі африканців у війні проти України.

"Детально обговорили, як Росія рекрутує громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України, а також як можемо цьому протидіяти. Команди будуть на звʼязку щодо цього питання", - додав глава держави.