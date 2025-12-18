В Індії заявили про понад 200 випадків вербування на війну проти України: деталі
Індійський уряд заявив про щонайменше 200 випадків вербування громадян Індії на війну в Україні російськими рекрутерами. Щонайменше 26 громадян Індії загинули на війні, семеро вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Наразі відомо про понад 200 випадків такого вербування. Понад 100 людей Делі зміг повернути додому, 26 загинуло, семеро вважаються зниклими безвісти. Щодо репатріації ще близько 50 осіб ведуться переговори з Росією, а дехто повернувся додому сам.
Кремль заявляє, що в армію Росії вербують тільки іноземців-"добровольців", але цілком очевидно, що це брехня. Російські агенти-рекрутери, як заявляли родичі зниклих на війні в Україні, обирають молодих чоловіків, яких заманюють на війну численними обіцянками.
Зокрема дуже часто обіцяють надати легальну роботу з високою заробітною платою, проживанням та офіційними документами. Натомість після прибуття індійців змушують підписувати контракти російською мовою та відправляють на фронт.
Індія, Непал та Шрі-Ланка постійно закликають своїх громадян не піддаватися хибним обіцянкам російських вербувальників. Після того, як стало відомо, що сотні громадян цих країн воюють проти України на боці РФ, це спричинило низку скандалів.
Зазначимо, за даними ЦПД, з 2022 року Росія завербувала іноземців зі 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.
Мешканці азійських держав складають серед найманців далеко не першу за кількістю категорію. Найбільше за Росію воює найманців з Північної Кореї та Центральної Азії. Багато також різноманітних африканців.
Там теж виникла низка скандалів з цього приводу, а українське МЗС закликало країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські схеми, які заманюють молодь по всьому континенту на війну проти України.
Детальніше про те, як це відбувається, що африканці роблять на фронті, як опиняються у полоні та що думають про росіян після, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.