Глава МИД Ганы обратился к Зеленскому с необычной просьбой, - Bloomberg

Фото: Владимир Зеленский и Самуэль Аблаква (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква попросил президента Украины Владимира Зеленского освободить пленных ганцев, которые воевали на стороне РФ против Украины.

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Аблаква ранее сообщил, что посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины, и в процессе переговоров пытался организовать освобождение военнопленных граждан африканской страны.

"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", - отметил Аблаква.

Ранее некоммерческая исследовательская организация Inpact отметила, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала, как солдат на стороне РФ, 234 являются ганцами. К слову, последние по количеству в российской армии уступают только Египту и Камеруну.

Зеленский после встречи с главой МИД Ганы также отметил, что обсуждал вопрос участия африканцев в войне против Украины.

"Подробно обсудили, как Россия рекрутирует граждан Ганы и других стран Африки для участия в войне против Украины, а также как можем этому противодействовать. Команды будут на связи по этому вопросу", - добавил глава государства.

 

Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.

В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки усилить меры противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.

Подробнее о том, как граждане африканских стран попадают на фронт, оказываются в плену и что рассказывают о россиянах - читайте в материале РБК-Украина.

