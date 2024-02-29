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Глава МЗС Фінляндії закликала використати заморожені активи РФ на озброєння для України

Четвер 29 лютого 2024 13:26
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Глава МЗС Фінляндії закликала використати заморожені активи РФ на озброєння для України Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Заморожені кошти Росії слід використати на озброєння України.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

На її думку, Європейський союз і Сполучені Штати могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів і в довгостроковій перспективі на відновлення України", - заявила Валтонен.

При цьому вона нагадала, що йдеться про досить складне юридичне питання.

"Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти і привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів", - заявила міністр.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

За даними Financial Times, Бельгія запропонувала G7 план щодо розблокування активів РФ на користь України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що ЄС все ж таки ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Крім цього, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала, щоб використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

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