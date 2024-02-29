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Глава МИД Финляндии призвала использовать замороженные активы РФ на вооружение для Украины

Четверг 29 февраля 2024 13:26
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Глава МИД Финляндии призвала использовать замороженные активы РФ на вооружение для Украины Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Замороженные средства России следует использовать на вооружение Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По ее мнению, Европейский союз и Соедиенные Штаты могли бы совместными усилиями реализовать эту идею.

"Эти средства можно было бы пустить на оружие, на поставку оборонительных средств и в долгосрочной перспективе на восстановление Украины", - заявила Валтонен.

При этом она напомнила, что речь идет о достаточно сложном юридическом вопросе.

"Одной из главных ценностей у нас на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Хотя не все граждане поймут, почему мы не можем просто взять и присвоить средства соседнего государства, которое ведет жестокую агрессивную войну, не соблюдая никаких международных норм. Но мы все же должны придерживаться наших принципов", - заявила министр.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Помимо этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила, чтобы использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.

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