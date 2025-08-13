Глава МЗС Чехії під час візиту до Дніпра тричі ховався в укритті

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Дніпра провів переговори з місцевими посадовцями, проте частину зустрічі довелося проводити в бомбосховищі через оголошену повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.
Нещодавно Ліпавський провів переговори в Дніпрі з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком.
Як виявилось, першу частину переговорів вони проводили в укритті через оголошену повітряну тривогу.
Ліпавський під час розмови поінформував українських представників, серед іншого, про переговори з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та наголосив на гуманітарних та інших проектах саме в Дніпропетровській області, на яку Чехія зосереджує свою увагу з огляду на післявоєнне відновлення країни.
Ззаначається також, що глава чеської дипломатії поклав квіти до меморіалу жертв російських обстрілів. При цьому приблизно о 08:00 знову пролунали сирени, і після церемонії делегації були змушені піти до бомбосховища, де провели близько чверті години.
Водночас Ліпавський також був змушений піти до бомбосховища в ніч на вівторок через тривогу в Києві.
Зауважимо, що це не перший випадок, коли Росія атакує Україну попри присутність важливих іноземних гостей. Зокрема 6 березня 2024 року прем’єр Греції відвідав Одесу разом з президентом Володимиром Зеленським.
І саме під час візиту прем'єра Греції РФ обстріляла місто. За даними ЗМІ, ракети впали за 500-800 метрів від грецької делегації в Одеському порту.
Сам прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що РФ невипадково завдала ракетного удару по Одесі. Міцотакіс також додав, що тоді під час повітряної тривоги "було трохи тривожно, тому що не було де сховатися".
Крім того, під оголошення повітряної тривоги в Україні потрапив і високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він провів ранок 7 лютого в укритті Києва через масовану атаку РФ по Україні.