Глава МИД Чехии во время визита в Днепр трижды прятался в укрытии

Недавно Липавский провел переговоры в Днепре с главой военной администрации Днепропетровской области Сергеем Лысаком и председателем областного совета Николаем Лукашуком.

Как оказалось, первую часть переговоров они проводили в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги.

Липавский во время разговора проинформировал украинских представителей, среди прочего, о переговорах с министром иностранных дел Андреем Сибигой и отметил гуманитарные и другие проекты именно в Днепропетровской области, на которую Чехия сосредоточивает свое внимание, учитывая послевоенное восстановление страны.

Отмечается также, что глава чешской дипломатии возложил цветы к мемориалу жертв российских обстрелов. При этом примерно в 08:00 снова прозвучали сирены, и после церемонии делегации были вынуждены пойти в бомбоубежище, где провели около четверти часа.

В то же время Липавский также был вынужден уйти в бомбоубежище в ночь на вторник из-за тревоги в Киеве.