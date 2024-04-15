Не думаю, що це було випадково,- прем’єр Греції про удар по Одесі під час візиту в березні
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що РФ невипадково завдала ракетного удару по Одесі у березні 2024 року, коли він перебував із візитом. Міцотакіс додав, що тоді під час повітряної тривоги "було трохи тривожно, тому що не було де сховатися".
Про це як повідомляє РБК-Україна, Міцотакіс сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.
"Я не думаю, що це випадковість. Це була акція залякування. Але я дуже чітко сказав, що нас не залякають. У позиції Греції нічого не зміниться. І я думаю, що в позиції ЄС нічого не зміниться. Путін прорахувався. Коли він напав на Україну, він думав, що Європа розділиться. Але Європа надзвичайно єдина",- зазначив він.
За його словами делегація під час обстрілу була в Одеському порту, та бачила руйнування після російських атак.
"Ми чули сирени. Було трохи неприємно, бо не було де сховатися. Потім ми почули сильний вибух. Досить близько, щоб налякати нас, але не настільки близько, щоб ми відчували, що насправді перебуваємо в безпосередній небезпеці. Тоді ми зрозуміли, що це повсякденна реальність в Україні", - додав Міцотакіс.
Візит прем’єр-міністра Греції до Одеси
6 березня 2024 року прем’єр Греції відвідав Одесу разом з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, під час візиту прем'єра Греції РФ обстріляла місто. За даними ЗМІ, ракети впали за 500-800 метрів від грецької делегації в Одеському порту.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Греція допускає передачу Україні своїх систем ППО С-300, особливо після ракетного удару РФ по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.
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