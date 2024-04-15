Не думаю, що це було випадково,- прем’єр Греції про удар по Одесі під час візиту в березні

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що РФ невипадково завдала ракетного удару по Одесі у березні 2024 року, коли він перебував із візитом. Міцотакіс додав, що тоді під час повітряної тривоги "було трохи тривожно, тому що не було де сховатися".

"Я не думаю, що це випадковість. Це була акція залякування. Але я дуже чітко сказав, що нас не залякають. У позиції Греції нічого не зміниться. І я думаю, що в позиції ЄС нічого не зміниться. Путін прорахувався. Коли він напав на Україну, він думав, що Європа розділиться. Але Європа надзвичайно єдина",- зазначив він.

За його словами делегація під час обстрілу була в Одеському порту, та бачила руйнування після російських атак.