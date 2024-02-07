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Боррель, який досі перебуває у Києві, провів ранок у укритті через атаку РФ

Київ, Середа 07 лютого 2024 11:59
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Боррель, який досі перебуває у Києві, провів ранок у укритті через атаку РФ Фото: Боррель у укритті Києва 7 лютого під час атаки РФ по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів ранок 7 лютого у укритті Києва через масовану атаку РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по Києву лунає повітряна тривога", - написав він.

Боррель, який досі перебуває у Києві, провів ранок у укритті через атаку РФ

Боррель у укритті Києва 7 лютого під час атаки РФ по Україні (twitter.com/JosepBorrellF)

За словами Борреля, це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію.

Боррель у Києві

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 6 лютого приїхав до Києва. Раніше він анонсував свій візит. Це вже його четвертий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як розповів сам Боррель, він "тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку ЄС з боку України".

Нагадаємо, РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області. Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

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