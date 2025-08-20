Глава МЗС Австрії приїхала на Одещину, яку вночі масовано атакувала РФ

"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - зазначив він.

Міністри розпочали візит з вшанування пам'яті загиблих захисників Європи з України.

Фото: Беата Майнль-Райзінгер приїхала до Одеси (x.com/andrii_sybiha)

Нагадаємо, Австрія заявила, що готова стати майданчиком для переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.