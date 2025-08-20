Глава МЗС Австрії приїхала на Одещину, яку вночі масовано атакувала РФ

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер приїхала до Одеси 20 серпня. Цієї ночі росіяни масовано атакували дронами Одеську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу в X (Twitter).
"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - зазначив він.
Міністри розпочали візит з вшанування пам'яті загиблих захисників Європи з України.
Фото: Беата Майнль-Райзінгер приїхала до Одеси (x.com/andrii_sybiha)
Нагадаємо, Австрія заявила, що готова стати майданчиком для переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
В ніч на 20 серпня Росія масовано атакувала ударними дронами Ізмаїл в Одеській області. За попередньою інформацією постраждала одна людина.
Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.
Масштабну пожежу ліквідували 54 рятувальники та 16 одиниць техніки. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", пожежний підрозділ Нацгвардії та місцева пожежна команда.