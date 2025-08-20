ua en ru
"Шахеди" знову атакували Ізмаїльський район: пошкодили об’єкти біля порту, є поранений

Середа 20 серпня 2025 06:40
"Шахеди" знову атакували Ізмаїльський район: пошкодили об'єкти біля порту, є поранений
Автор: Наталія Кава

Російська армія цієї ночі дронами атакувала Одеську область. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

За даними РДА, попри активну роботу Сил протиповітряної оборони є влучання. Зокрема, внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.

Відомо, що під час атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.

"Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що цієї ночі військовослужбовці ВМС ЗС України знищили 5 "Шахедів".

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня в Одесі було чутно звуки вибухів. Російські загарбники масовано атакували місто безпілотниками одночасно з кількох сторін.

А в ніч на 16 липня росіяни атакували низку регіонів України. Так, окупанти масовано вдарили по Харкову, внаслідок атаки троє осіб постраждали.

Тієї ж ночі окупанти атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Тоді було інфраструктурний об'єкт та виникла пожежа.

