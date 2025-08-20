Глава МИД Австрии приехала в Одесскую область, которую ночью массированно атаковала РФ

"Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте", - отметил он.

Министры начали визит с чествования памяти погибших защитников Европы из Украины.

Фото: Беата Майнль-Райзингер приехала в Одессу (x.com/andrii_sybiha)

Напомним, Австрия заявила, что готова стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.