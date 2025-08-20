RU

Глава МИД Австрии приехала в Одесскую область, которую ночью массированно атаковала РФ

Фото: Андрей Сибига и Беата Майнль-Райзингер (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер приехала в Одессу 20 августа. Этой ночью россияне массированно атаковали дронами Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

"Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте", - отметил он.

Министры начали визит с чествования памяти погибших защитников Европы из Украины.

 

Фото: Беата Майнль-Райзингер приехала в Одессу (x.com/andrii_sybiha)

Напомним, Австрия заявила, что готова стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

 

 

Удар по Одесской области

В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала ударными дронами Измаил в Одесской области. По предварительной информации пострадал один человек.

В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

Масштабный пожар ликвидировали 54 спасателя и 16 единиц техники. Также привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці", пожарное подразделение Нацгвардии и местная пожарная команда.

