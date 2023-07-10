Глава Мюнхенської конференції виключив можливість вступу України до НАТО на цьому етапі

Україна не може приєднатися до НАТО на цьому етапі, оскільки перебуває у стані повномасштабної війни з Росією. При цьому в майбутньому країна має стати повноправним членом Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена в інтерв'ю німецьким виданням Der General-Anzeiger Bonn та Die Rheinische Post.

"Україна має і стане членом НАТО - як тільки дозволять умови", - сказав колишній радник екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань.

При цьому, на його думку, про прийом України на даному етапі не може бути й мови, оскільки це втягнуло б Альянс безпосередньо у війну на тлі зобов'язання надати Києву допомогу згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору.

Зазначимо, що у п'ятій статті йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

"Проте саміт у Вільнюсі має дати зрозуміти, що Україна належить до сім'ї НАТО. Ми маємо використати Раду НАТО-Україна для обговорення умов повноправного членства України на пізнішому етапі", - додав Хойсген.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що не зможе приєднатись до НАТО під час війни. На саміті у Вільнюсі країна хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу після закінчення воєнних дій.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом НАТО.

Додамо, що в США вважають, що ідея членства України в НАТО не повинна бути обмежена в часі, а ґрунтуватися на певних умовах.

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