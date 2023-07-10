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Глава Мюнхенской конференции исключил возможность вступление Украины в НАТО на данном этапе

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 16:11
Глава Мюнхенской конференции исключил возможность вступление Украины в НАТО на данном этапе Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не может присоединиться к НАТО на данном этапе, так как находится в состоянии полномасштабной войны с Россией. При этом в будущем страна должна стать полноправным членом Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена в интервью немецким изданиям Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post.

"Украина должна и станет членом НАТО - как только позволят условия", - сказал бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам.

При этом, по его мнению, о приеме Украины на данном этапе не может быть и речи, поскольку это втянуло бы Альянс непосредственно в войну на фоне обязательства оказать Киеву помощь согласно статье 5 Североатлантического договора.

Отметим, что в пятой статье говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

"Однако саммит в Вильнюсе должен дать понять, что Украина принадлежит к семье НАТО. Мы должны использовать Совет НАТО-Украина для обсуждения условий полноправного членства Украины на более позднем этапе", - добавил Хойсген.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что не сможет присоединиться к НАТО во время войны. При этом на саммите в Вильнюсе страна хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу после окончания военных действий.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

Добавим, что в США считают, что идея членства Украины в НАТО не должна быть ограничена во времени, а должна основываться на определенных условиях.

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