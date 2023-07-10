Ідея членства України в НАТО не повинна бути "обмежена в часі", - заступник глави Пентагону

Ідея членства України в НАТО не повинна бути "обмежена в часі, а має ґрунтуватися на умовах".

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Каль приїхав до Лондона разом із президентом Джо Байденом. Він заявив аудиторії в аналітичному центрі Chatham House, що у Білому домі зустрічають опір будь-якому припущенню, що членство України в НАТО має бути надано "певною мірою автоматично або негайно".

Каль наголосив, що, з погляду Байдена, Україна також має займатися "цілому низкою питань внутрішньої реформи та реформи безпеки", маючи на увазі боротьбу з корупцією.

Заступник міністра оборони США зробив цю заяву, коли Байден зустрічався на Даунінг-стріт прем'єр-міністром Ріші Сунаком, де очікувалося обговорення питання про членство України.

ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні заявив, що Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо виключення Плану дій щодо членства для України при вступі до Альянсу.

ПДЧ - це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства, зокрема провести реформи.

Можливість членства України в Північноатлантичному альянсі без виконання Плану дій щодо членства почала активно обговорюватися перед самітом 11-12 липня.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент США Джо Байден підтримав ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Пізніше лідер американської держави підкреслив, що він не має наміру спрощувати шлях нашої країни до Альянсу.