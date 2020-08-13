Глава МВД Беларуси извинился за травмы случайных людей на протестах

Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

В МВД заявили, что люди попали под раздачу из-за провокаторов

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за травмы случайных людей на акциях протеста. При этом он не считает ситуацию, которая сложилась в Беларуси, революцией.

Об этом Караев заявил в эфире телеканала ОНТ.

Глава МВД Беларуси, отвечая на вопрос, почему в Минске в последние дни наблюдается так много насилия, заявил, что правоохранители выполняют свою работу.

"Мы не можем позволить быть массовому несанкционированному мероприятию в такой напряженный общественно-политический момент. 10 числа уже пошло насилие по отношению к нам", - сказал Караев.

Он отметил, что во время любого пресечения групповых массовых нарушений общественного порядка применяется воздействие, как против провокаторов, так и против тех, "кто не успел вовремя отскочить".

"За тех людей, кому досталось, за, как сейчас говорят, насилие я как начальник хочу взять эту ответственность за себя и извиниться по-человечески перед этими людьми", - сказал глава МВД Беларуси.

Напомним, по данным МВД, с начала протестов в Беларуси задержали около 6700 людей, при этом пострадали более 100 правоохранителей.

Ранее РБК-Украина писало, что в ООН опасаются, что многие из демонстрантов во время задержания подвергались насилию, кроме этого два человека в ходе протестов погибли.

Кроме этого сообщалось, что в больнице города Жодино умер мужчина, которого во время протестов избили силовики.