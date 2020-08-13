Беларусь после выборов пятый день выходит на протесты: все подробности

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

По всей территории Беларуси продолжаются протесты

В Беларуси после президентских выборов протестуют уже пятый день. За четыре дня в стране задержали более шести тысяч человек, однако протесты и забастовки продолжаются, какая сейчас ситуация в Беларуси - в материале РБК-Украина.

17:08 В Минске начались первые задержания.

16:50 На столичном районе Серебрянка на акцию протеста вышли фельдшеры скорой помощи. В то же время на улице Якубовского врачи детской инфекционной больницы поддерживают акцию против насилия.

Забастовка предприятий

Работники беларусских предприятий начали забастовки. На данный момент забастовки объявили более десяти предприятий.

Реакция мира

Государственный секретарь США Майк Помпео и премьер-министр Словении Янез Янша призвали провести новые выборы президента в Беларуси с участием международных наблюдателей.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что нужно усиливать давление на Белорусь, чтобы власти республики обеспечивали гражданские свободы.

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить насилие против участников акций протеста и отпустить всех задержанных демонстрантов. Он отметил, что использование грубой силы со стороны власти должно иметь последствия согласно международному праву.