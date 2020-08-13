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Глава МВС Білорусі вибачився за травми випадкових людей на протестах

Білорусь, Четвер 13 серпня 2020 22:25
Глава МВС Білорусі вибачився за травми випадкових людей на протестах
Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

У МВС заявили, що люди потрапили під роздачу через провокаторів

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Про це Караєв заявив в ефірі телеканалу ОНТ.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

"Ми не можемо дозволити бути масового несанкціонованого заходу в такий напружений суспільно-політичний момент. 10 числа вже пішло насильство по відношенню до нас", - сказав Караєв.

Він зазначив, що під час будь-якого заходу групових масових порушень громадського порядку застосовується вплив, як проти провокаторів, так і проти тих, "хто не встиг вчасно відскочити".

"За тих людей, кому дісталося, за, як зараз кажуть, насильство я як начальник хочу взяти цю відповідальність за себе і вибачитися по-людськи перед цими людьми", - сказав глава МВС Білорусі.

Нагадаємо, за даними МВС, з початку протестів у Білорусі затримали близько 6700 людей, при цьому постраждали понад 100 правоохоронців.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН побоюються, що багато хто з демонстрантів під час затримання піддавалися насильству, крім цього дві людини в ході протестів загинули.

Крім цього повідомлялося, що в лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів побили силовики.

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