Глава Міноборони сподівається, що Україна отримає західні танки у березні

Міністр, коментуючи останні рішення партнерів та союзників, заявив, що танки - це "не кінець історії, це лише початок".

Резніков визнав, що для отримання танків та підготовки українських військових потрібен час. Проте глава Міноборони сподівається, що західні танки будуть готові до весняної кампанії, а Україна зможе їх отримати вже у березні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до танкової коаліції вже приєдналися 12 країн, проте не назвав їх.

У Міноборони Німеччини запевняють, що передуть Україні танки Leopard 2 до кінця березня.

У США своєю чергою заявили, що не зможуть передати Україні обіцяні Abrams до весняного наступу.

Велика Британія обіцяє, що танки Challenger 2 Україна зможе отримати наприкінці березня.

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