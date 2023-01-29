Глава Міноборони сподівається, що Україна отримає західні танки у березні

Україна сподівається, що танки, про які оголосили партнери, будуть готові до весни і потраплять на поле бою у березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.
Міністр, коментуючи останні рішення партнерів та союзників, заявив, що танки - це "не кінець історії, це лише початок".
Резніков визнав, що для отримання танків та підготовки українських військових потрібен час. Проте глава Міноборони сподівається, що західні танки будуть готові до весняної кампанії, а Україна зможе їх отримати вже у березні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до танкової коаліції вже приєдналися 12 країн, проте не назвав їх.
У Міноборони Німеччини запевняють, що передуть Україні танки Leopard 2 до кінця березня.
У США своєю чергою заявили, що не зможуть передати Україні обіцяні Abrams до весняного наступу.
Велика Британія обіцяє, що танки Challenger 2 Україна зможе отримати наприкінці березня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.