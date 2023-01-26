Зеленський назвав кількість країн, які приєдналися до танкової коаліції

Вже 12 країн долучились до танкової коаліції, задля того, щоб допомогти Україні боротись за свою свободу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї", - заявив Зеленський.

Він додав, що російських терористів може знешкодити лише зброя. Тому дуже важливою є кожна країна, яка робить свій внесок в допомогу українській армії.

"Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію (є відповідне рішення Канади - я дякую за це). Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції", - підкреслив президент.