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Зеленський назвав кількість країн, які приєдналися до танкової коаліції

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Київ, Четвер 26 січня 2023 22:22
Зеленський назвав кількість країн, які приєдналися до танкової коаліції Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вже 12 країн долучились до танкової коаліції, задля того, щоб допомогти Україні боротись за свою свободу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї", - заявив Зеленський.

Він додав, що російських терористів може знешкодити лише зброя. Тому дуже важливою є кожна країна, яка робить свій внесок в допомогу українській армії.

"Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію (є відповідне рішення Канади - я дякую за це). Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції", - підкреслив президент.

Нагадаємо, вчора президент наголосив, що зараз, коли західні партнери згодні надати Україні танки, є необхідність створити танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.

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