Глава Минобороны надеется, что Украина получит западные танки в марте

Министр, комментируя последние решения партнеров и союзников, заявил, что танки - это "не конец истории, это только начало".

Резников признал, что для получения танков и подготовки украинских военных нужно время. Однако глава Минобороны надеется, что западные танки будут готовы к весенней кампании, а Украина сможет получить их уже в марте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к танковой коалиции уже присоединились 12 стран, однако не назвал их.

В Минобороны Германии уверяют, что передадут Украине танки Leopard 2 до конца марта.

В США в свою очередь заявили, что не смогут передать Украине обещанные Abrams к весеннему наступлению.

Великобритания обещает, что танки Challenger 2 Украина смогут получить в конце марта.

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