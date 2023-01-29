RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Минобороны надеется, что Украина получит западные танки в марте

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина надеется, что танки, о которых объявили партнеры, будут готовы к весне и попадут на поле боя в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Алексея Резникова в интервью канадскому телеканалу CBC.

Министр, комментируя последние решения партнеров и союзников, заявил, что танки - это "не конец истории, это только начало".

Резников признал, что для получения танков и подготовки украинских военных нужно время. Однако глава Минобороны надеется, что западные танки будут готовы к весенней кампании, а Украина сможет получить их уже в марте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к танковой коалиции уже присоединились 12 стран, однако не назвал их.

В Минобороны Германии уверяют, что передадут Украине танки Leopard 2 до конца марта.

В США в свою очередь заявили, что не смогут передать Украине обещанные Abrams к весеннему наступлению.

Великобритания обещает, что танки Challenger 2 Украина смогут получить в конце марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВоенная помощьВойна в Украине