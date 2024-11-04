Глава Міноборони Литви анонсував подальшу військову допомогу Україні

Допомога Україні від Литви

Зазначимо, Литва регулярно надає військову допомогу Україні.

Так, у серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

До того ж прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 млн євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 млн євро у 2024 році.

Також Литва надасть десять мільйонів євро на виробництво ракети-дрона "Паляниця". Інвестуватиме за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Окрім того, Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

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