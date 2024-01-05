Глава Міноборони Британії про ракети від КНДР: світ змусив Путіна жебракувати

Британський глава Міноборони відреагував на інформацію про використання Росією балістичних ракет з КНДР для завдання ударів по містах України. Таке озброєння Москва, як стверджується, вже отримала від Пхеньяна, та застосовує у своїй війні.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна зазнати приниження - піти до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", - написав міністр.

Також Шеппс зауважив, що таким чином РФ порушила численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, та "поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу".

"Це має припинитися зараз. Разом з нашими партнерами ми переконаємося, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку Росії", - наголосив він.

Що передувало

Вчора ввечері координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Додамо, що 4 січня The Wall Street Journal повідомляло, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

5 січня Британія засудила використання російською армією балістичного озброєння, отриманого з КНДР під час нещодавніх ударів територією України.

Разом з тим зауважимо, що у Повітряних силах ЗСУ наразі не можуть підтвердити інформацію про використання росіянами балістичних ракет з КНДР.

Додамо, що 10 січня США скликають Радбез ООН, щоб обговорити постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії.