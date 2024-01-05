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Британія засудила використання армією РФ в Україні ракет із Північної Кореї

П'ятниця 05 січня 2024 04:46
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Британія засудила використання армією РФ в Україні ракет із Північної Кореї Фото: Британія засудила використання армією РФ в Україні ракет із КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія засудила використання російською армією балістичного озброєння, отриманого з Північної Кореї під час нещодавніх ударів територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Британія рішуче засуджує рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї, у недавніх атаках на Україну. Ми закликаємо Північну Корею припинити постачання зброї до Росії", - заявив представник міністерства закордонних справ Британії.

За словами представника міністерства закордонних справ Британії, проти Північної Кореї можуть бути запроваджені нові санкції за передачу ракет Росії.

"Британія продовжить працювати зі своїми партнерами, щоб гарантувати, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.

КНДР постачає РФ зброю для війни проти України

За даними розвідки США, стало відомо, що російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

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