Глава Минобороны Британии о ракетах от КНДР: мир заставил Путина попрошайничать

Британский глава Минобороны отреагировал на информацию об использовании Россией баллистических ракет из КНДР для нанесения ударов по городам Украины. Такое вооружение Москва, как утверждается, уже получила от Пхеньяна и применяет в своей войне.

"Мир отвернулся от России, заставив Путина подвергнуться унижению - пойти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение", - написал министр.

Также Шеппс отметил, что таким образом РФ нарушила многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и "поставила под угрозу безопасность другого региона мира".

"Это должно прекратиться сейчас. Вместе с нашими партнерами мы убедимся, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку России", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Вчера вечером координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

4 января The Wall Street Journal сообщало, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

5 января Британия осудила использование российской армией баллистического вооружения, полученного из КНДР во время недавних ударов по территории Украины.

Вместе с тем заметим, что в воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию об использовании россиянами баллистических ракет из КНДР.

Добавим, что 10 января США созывают Совбез ООН, чтобы обсудить снабжение Северной Кореей баллистических ракет России.