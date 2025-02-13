Глава Міноборони Британії після дзвінків Трампа: Україна має бути в центрі переговорів

Відповідну заяву Гілі зробив перед засіданням міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Вони (українці, - ред.) є передовою свободи, і наша робота полягає в тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію для будь-яких розмов", - сказав Гілі журналістам.

Міністр додав, що союзники по НАТО продовжать ці дискусії. Він анонсував нові оголошення про підтримку України через НАТО.

Глава Міноборони Британії також прокоментував дзвінки президент США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському. Гілі наголосив, що всі хочуть бачити міцний мир і не повертатися до конфлікту та агресії. При цьому він закликав не забувати, що Росія залишається загрозою далеко за межами України.

"Моє повідомлення полягає в тому, що переговори про Україну без України не можуть бути, і голос України має бути в центрі будь-яких переговорів", - сказав британський міністр.