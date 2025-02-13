Глава Минобороны Британии после звонков Трампа: Украина должна быть в центре переговоров

Соответствующее заявление Хили сделал перед заседанием министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

"Они (украинцы, - ред.) являются передовой свободы, и наша работа заключается в том, чтобы поставить Украину в самую сильную позицию для любых разговоров", - сказал Хили журналистам.

Министр добавил, что союзники по НАТО продолжат эти дискуссии. Он анонсировал новые объявления о поддержке Украины через НАТО.

Глава Минобороны Британии также прокомментировал звонки президент США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Хили подчеркнул, что все хотят видеть прочный мир и не возвращаться к конфликту и агрессии. При этом он призвал не забывать, что Россия остается угрозой далеко за пределами Украины.

"Мое сообщение заключается в том, что переговоры об Украине без Украины не могут быть, и голос Украины должен быть в центре любых переговоров", - сказал британский министр.