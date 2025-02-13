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Глава Минобороны Британии после звонков Трампа: Украина должна быть в центре переговоров

Фото: министр обороны Великобритании Джон Хили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переговоры об Украине не могут проходить без нее. Голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление Хили сделал перед заседанием министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

"Они (украинцы, - ред.) являются передовой свободы, и наша работа заключается в том, чтобы поставить Украину в самую сильную позицию для любых разговоров", - сказал Хили журналистам.

Министр добавил, что союзники по НАТО продолжат эти дискуссии. Он анонсировал новые объявления о поддержке Украины через НАТО.

Глава Минобороны Британии также прокомментировал звонки президент США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Хили подчеркнул, что все хотят видеть прочный мир и не возвращаться к конфликту и агрессии. При этом он призвал не забывать, что Россия остается угрозой далеко за пределами Украины.

"Мое сообщение заключается в том, что переговоры об Украине без Украины не могут быть, и голос Украины должен быть в центре любых переговоров", - сказал британский министр.

 

Звонки Трампа к Путину и Зеленскому

Напомним, вчера, 12 февраля, президент США Дональд Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсуждали ряд тем, в частности, и войну в Украине.

Вчера Трамп также позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Во время разговора они обсуждали войну.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала переговоров по Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет отрицает, что быстрый толчок к миру и переговоры Трампа с Путиным являются предательством Украины.

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