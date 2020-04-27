Глава Минфина видит основания для расследования против Нефьодова и Верланова

Для расследования правоохранителями деятельности экс-главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова есть основания. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы ГНС, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных.

"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.

По его данным, на таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров, это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления.

"До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - добавил он.

По его словам, "есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами".

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Кабмин также назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой - заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.