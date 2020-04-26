Кабмин разрешил назначить главу налоговой без конкурса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Собеседование будет проводить заместитель министра финансов

Кабинет министров Украины разрешил осуществить назначение на должность главы Государственной налоговой службы без конкурса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Так, правительство согласилось с предложением министра финансов и позволило назначить главу налоговой службы путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в тексте распоряжения.

Первый заместитель министра финансов был уполномочен провести собеседование с кандидатами.

Напомним, сегодня правительство объявило конкурс на должность нового председателя Государственной налоговой службы. Конкурсный отбор на данную вакансию должен был состояться во вторник, 28 апреля. Кандидаты на должность должны были подать документы до 27 апреля включительно.

Как писало РБК-Украина, 24 апреля правительство согласно закону "О государственной службе" уволило руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова. В тот же день правительство уволило с должности заместителя главы службы Дмитрия Венциковского.