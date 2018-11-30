Глава МИД Словакии Лайчак ушел в отставку

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Отставка связана с решением властей не присоединяться к миграционному пакету ООН

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку из-за решения парламента страны не поддерживать миграционный пакт ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в министерстве, Мирослав Лайчак решил подать в отставку, протестуя против решения парламента отклонить миграционный пакт ООН.

Лайчак был председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, когда большинство стран ООН утвердила миграционный пакт, но ранее обещал покинуть пост, если его страна не присоединится к выполнению соглашения.

Отметим, в мае 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций избрала Лайчака головой 72-й сессии.

Напомним, премьер'-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что его страна не будет подписывать международный пакт ООН по правам мигрантов.

Варшава также заявила, что не подпишет глобальный пакт ООН по правам мигрантов и беженцев.