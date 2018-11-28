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Італія не підпише глобальний міграційний пакт ООН

Новини » Політика    28.11.2018 - 22:08
Італія не підпише глобальний міграційний пакт ООН
Фото: Маттео Сальвини (staticflickr.com)

Уряд Італії не буде робити нічого, поки парламент не виразив свою точку зору

Італія не буде підписати глобальний пакт ООН з прав мігрантів та біженців. Про це заявив заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте також заявив, що уряд не буде робити нічого, поки парламент не виразив свою точку зору.

"Точно так само, як швейцарці, які до вчорашнього дня просували глобальний договір, а потім сказали, що "все зупиняється", італійський уряд нічого не підпише і не поїде в Марракеш. Парламент повинен це обговорити, італійський уряд дозволить парламенту ухвалити рішення", - сказав Сальвини.

Зазначимо, Варшава не підпише глобальний пакт ООН з прав мігрантів та біженців.

Також Ізраїль не буде підписувати міграційний пакт ООН.

Також Чехія прийняла рішення не підписувати міграційний пакт ООН. Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

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