Голова МЗС Словаччини Лайчак пішов у відставку

Фото: Мірослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Відставка пов'язана з рішенням влади не приєднуватися до міграційного пакету ООН

Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак подав у відставку через рішення парламенту країни не підтримувати міграційний пакт ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили у міністерстві, Мірослав Лайчак вирішив подати у відставку, протестуючи проти рішення парламенту відхилити міграційний пакт ООН.

Лайчак був головою Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, коли більшість країн ООН затвердила міграційний пакт, але раніше обіцяв залишити посаду, якщо його країна не приєднається до виконання угоди.

У травні 2017 року Генеральна Асамблея Організації об'єднаних націй обрала Лайчака головою 72-ї сесії.

Нагадаємо, прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що його країна не буде підписувати міжнародний пакт ООН з прав мігрантів.

Також Варшава заявила, що не підпише глобальний пакт ООН з прав мігрантів та біженців.