Глава МИД Германии предостерег Трампа от односторонних соглашений с Путиным

По словам главы немецкого МИД, односторонние сделки принесут вред как ,собственно, партнерам, так и США

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предостерег президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа от односторонних договоренностей с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным. Об этом Маас заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, передает DW.

Так, по словам главы немецкого МИД, односторонние сделки навредят, как, собственно, партнерам, так, в конечном итоге, и США.

Вместе с тем, Маас отметил, что, в целом, он приветствует саммит Трампа и Путина.

"Власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией. Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - отметил Маас.

Отметим, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки.

Сообщалось, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным поднимет вопрос вмешательства РФ в президентских выборах Соединенных Штатов в 2016 году.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, даже не смотря на выдвинутые обвинения 12 россиянам по делу о вмешательстве РФ в выборах.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным может помочь снизить риск конфронтации между странами.