Twitter заблокував 2 аккаунта, які пов'язані з російською розвідкою

Акаунти були названі в обвинувальному висновку 12 співробітникам військової розвідки РФ

Соціальна мережа Twitter заблокувала 2 аккаунта, які пов'язані з 12 громадянами Російської Федерації (РФ), викритими у втручанні у вибори в Сполучені Штати Америки (США). Про це пише Reuters.

Так, як повідомляє видання, посилаючись на керівництво Twitter, облікові записи @DCLeaks_ і @Guccifer_2 заблоковані.

"Ці акаунти були названі в обвинувальному висновку 12 співробітників військової розвідки РФ", - зазначили в Twitter.

"Облікові записи були заблоковані за зв'язки з мережею акаунтів, який раніше були заблоковані порушує наші правила діяльність", - йдеться в заяві представника Twitter.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter протягом тижня видалить акаунти, які раніше були заблоковані у зв'язку з підозрілою активністю.

Крім того, раніше в керівництві Twitter заявили, що соцмережа введе обов'язкове підтвердження реєстрації користувачів через електронну пошту і телефонні номери.

Також повідомлялося, що Twitter протягом травня-червня 2018 року заблокував понад 70 мільйонів акаунтів в рамках кампанії боротьби з ботами і тролями.

Також варто відзначити, що на початку квітня найбільша у світі соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства інтернет-досліджень" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів країн її сусідів, зокрема України.