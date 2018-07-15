Помпео впевнений, що зустріч Трампа з Путіним дуже важлива

Майк Помпео заявив, що зустріч поставить Америку в краще становище

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, навіть не дивлячись на висунуті звинувачення 12 росіянам у справі про втручання РФ у вибори. Про це повідомляє CNN.

"Я думаю, що дуже важливо, щоб вони зустрілися. Я впевнений, що зустріч президента Трампа з Володимиром Путіним поставить Америку в краще становище", - сказав Помпео.

Так, Трамп планує зустрітися один на один з Путіним на початку своїх перших офіційних переговорів на вищому рівні в Гельсінкі.

Разом з тим, у п'ятницю Трампа закликали скасувати саміт. Сенатори також зажадали, щоб Трамп наполягав на видачі 12 російських офіцерів військової розвідки, звинувачених Робертом Мюллером в п'ятницю.

"Ці люди повинні бути доставлені в Сполучені Штати, щоб вони могли постати перед судом, і ви повинні вимагати, щоб пан Путін передав їх", - йдеться у зверненні сенаторів.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі (Фінляндія) почнеться в 13:00 за місцевим часом.