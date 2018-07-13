Трамп на зустрічі з Путіним обговорить втручання РФ у вибори США в 2016 році

Трамп обговорить з Путіним інші питання, включаючи Україну, Сирію та інші райони Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підніме питання втручання РФ в президентські вибори Сполучених Штатів в 2016 році. Про це повідомляє АР.

Трамп заявив, що на зустрічі з Путіним він підніме питання про втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році. При цьому Трамп зазначив, що навряд чи Путін скаже "ти мене підловив".

Трамп додав, що обговорить з Путіним інші питання, включаючи Україну, Сирію та інші райони Близького Сходу, а також розповсюдження ядерної зброї.

Зазначимо, що саміт між президентами пройде 16 липня в Гельсінкі (Фінляндія).

Нагадаємо, 4 липня комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів згоден з висновками американських спецслужб про втручання Росії у президентські вибори в США. Раніше американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втручалася в президентські вибори США в 2016 році. Однак Трамп і Путін неодноразово заперечували звинувачення.