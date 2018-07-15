Глава МЗС Німеччини застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним

За словами очільники німецького МЗС, односторонні угоди зашкодять як, власне, партнерам, так і США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа від односторонніх домовленостей з президентом Російської Федерації (РФ) Володимиром Путіним. Про це Маас заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає DW.

Так, за словами очільники німецького МЗС, односторонні угоди зашкодять, як, власне, партнерам, так в кінцевому підсумку і США.

Разом з тим, Маас зазначив, що, в цілому, він вітає саміт Трампа і Путіна.

"Влада Німеччини завжди говорила, що слід інтенсивніше вибудовувати діалог з Росією. Якщо ця зустріч надасть імпульс ядерному роззброєнню, це був би прогрес", - зазначив Маас.

Зазначимо, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі.

Повідомлялося, що Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним підніме питання втручання РФ в президентські вибори Сполучених Штатів в 2016 році.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, навіть не дивлячись на висунуті звинувачення 12 росіянам у справі про втручання РФ у вибори.

В свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним може допомогти знизити ризик конфронтації між країнами.