Мей заявила, що переговори Трампа і Путіна допоможуть знизити ризик конфронтації

Прем'єр-міністр Великобританії сподівається, що зустріч Путіна і Трампа знизить напруженість між країнами

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним може допомогти знизити ризик конфронтації між країнами. Про це повідомляє AP.

"Замах на Скрипаля був прикладом добре сформованої картини поведінки Росії, яка підриває наші демократичні цінності і завдає шкоду нашим інтересам у всьому світі", - заявила Мей.

Вона також додала, що прямі комунікації між Росією і США є ключовими для управління ризиками конфронтації

Мей також повідомила іншим лідерам НАТО на вечері в середу ввечері, що напад на Скрипаля був прикладом "добре сформованої картини поведінки Росії", яка підриває демократію і завдає шкоду інтересам всього світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко поділився своїми очікуваннями від зустрічі Президента США Дональда Трампа з президентм Росії Володимиром Путіним.

Так, президент очікує, що Трампу вдасться повернути Путіна на вірний шлях.