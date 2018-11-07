Глава МИД ФРГ не допускает смену курса Трампа после промежуточных выборов

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

В Германии назвали США важнейшим партнером за пределами Европы

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не считает, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов изменит свой политический курс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД ФРГ в Twitter.

"Было бы неверным полагать, что теперь произойдет изменение курса Дональда Трампа", - отметил Маас.

Он отметил, что США остаются важнейшим партнером Германии за пределами Европы, добавив, что для того чтобы сохранить это партнерство, следует "по-новому оценить отношения с США".

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 6 ноября. По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США, демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для большинства. При этом Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, состоявшиеся в США промежуточные выборы "потрясающе успешны".