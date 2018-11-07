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Глава МЗС ФРН не допускає зміну курсу Трампа після проміжних виборів

Новини » Політика    07.11.2018 - 13:38
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

У Німеччині назвали США найважливішим партнером за межами Європи

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас не вважає, що президент США Дональд Трамп після проміжних виборів змінить свій політичний курс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС ФРН в Twitter.

"Було б невірним вважати, що тепер відбудеться зміна курсу Дональда Трампа", - зазначив Маас.

Він зазначив, що США залишаються найважливішим партнером Німеччини за межами Європи, додавши, що для того щоб зберегти це партнерство, слід "по-новому оцінити відносини з США".

Нагадаємо, вибори в Конгрес США відбулися 6 листопада. За попередніми даними проміжних виборів в нижню палату Конгресу США, демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для більшості. При цьому Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.

За словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що відбулися в США проміжні вибори "приголомшливо успішними".

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