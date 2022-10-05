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Глава МАГАТЕ їде до Києва: потреба у зоні безпеки навколо ЗАЕС актуальна як ніколи

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прямує до Києва для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter.

"Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи", - написав він.

Зазначимо, що Гроссі має намір відвітати Київ та Москву для обговорення питання щодо створення навколо Запорізької АЕС охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування Росії".

При цьому в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в Москві є нікчемним.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ