ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нікчемний крок. В Енергоатомі відреагували на спробу Росії приватизувати ЗАЕС

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 15:03
Нікчемний крок. В Енергоатомі відреагували на спробу Росії приватизувати ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення російського "Росатома" створити товариство "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", є звичайно агонією російської диктатури. Станція й надалі належатиме лише Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатом".

"Нікчемні рішення "Росатома" щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній", - пише Енергоатом.

Тако ж в Енергоатомі відзначили, що спробою приватизації Росія намагається затягнути українських атомників ЗАЕС, які перебувають в російському полоні на території станції протягом останніх 7 місяців.

"Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи", - додає пресслужба.

Як відзначає Енергоатом, Запорізька АЕС й надалі продовжить працювати на Україну, згідно з законодавством, в українській енергосистемі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Росіяни зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. На цей випадок відреагували в МАГАТЕ. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, такий вчинок впливає на ядерну безпеку.

Після того, як росіяни звільнили директора Запорізької АЕС з полону, стало відомо про те, що Мурашов більше не обійматиме посаду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Запорожская область
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати