Нікчемний крок. В Енергоатомі відреагували на спробу Росії приватизувати ЗАЕС
Рішення російського "Росатома" створити товариство "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", є звичайно агонією російської диктатури. Станція й надалі належатиме лише Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатом".
"Нікчемні рішення "Росатома" щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній", - пише Енергоатом.
Тако ж в Енергоатомі відзначили, що спробою приватизації Росія намагається затягнути українських атомників ЗАЕС, які перебувають в російському полоні на території станції протягом останніх 7 місяців.
"Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи", - додає пресслужба.
Як відзначає Енергоатом, Запорізька АЕС й надалі продовжить працювати на Україну, згідно з законодавством, в українській енергосистемі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Росіяни зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. На цей випадок відреагували в МАГАТЕ. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, такий вчинок впливає на ядерну безпеку.
Після того, як росіяни звільнили директора Запорізької АЕС з полону, стало відомо про те, що Мурашов більше не обійматиме посаду.
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