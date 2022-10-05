RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МАГАТЭ едет в Киев: потребность в зоне безопасности вокруг ЗАЭС актуальна как никогда

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направляется в Киев для консультаций по созданию охранной зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гросси в Twitter.

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", - написал он.

Отметим, что Гросси намерен посетить Киев и Москву для обсуждения вопроса создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

При этом в "Энергоатоме" заявили, что решение "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" с юридическим адресом в Москве ничтожно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭ