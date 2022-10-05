Глава МАГАТЭ едет в Киев: потребность в зоне безопасности вокруг ЗАЭС актуальна как никогда

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", - написал он.

Отметим, что Гросси намерен посетить Киев и Москву для обсуждения вопроса создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

При этом в "Энергоатоме" заявили, что решение "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" с юридическим адресом в Москве ничтожно.

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