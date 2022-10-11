UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МАГАТЕ Гроссі провів зустріч з Путіним

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі та президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок, 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Генеральний директор Гроссі зустрівся сьогодні з президентом Росії Путіним у рамках зусиль МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії в Україні", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі наголошувалось на терміновій необхідності створення охоронної зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Також у МАГАТЕ повідомили, що минулого тижня Гроссі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Гроссі планує ще раз з ним зустрітись пізніше.

"Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути встановлена захисна зона. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб уникнути ядерної аварії", - заявив Гроссі.

Російський диктатор під час зустрічі заявив, що "із задоволенням обговорить всі питання, які взаємно цікавлять, а може викликають стурбованість".

"Наприклад, те, що стосується ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. У будь-якому випадку ми відкриті для цього діалогу і раді вас бачити", - сказав Путін.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з гендиректором МАГАТЕ спробу Росії привласнити Запорізьку АЕС.

Також Гроссі відмовився визнавати ЗАЕС російським об'єктом.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під контроль Росії". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭ