RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МАГАТЭ Гросси провел встречу с Путиным

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Генеральный директор Гросси встретился сегодня с президентом России Путиным в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в Украине", - говорится в сообщении.

На встрече отмечалось срочная необходимость создания охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также в МАГАТЭ сообщили, что на прошлой неделе Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Гросси планирует еще раз встретиться с ним позже.

"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно тяжелые времена вокруг ЗАЭС должна быть установлена защитная зона. Мы не можем позволить себе терять больше времени. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать ядерной аварии", - заявил Гросси.

Российский диктатор во время встречи заявил, что "с удовольствием обсудит все взаимно интересующие вопросы, а может вызывают обеспокоенность".

"Например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады видеть вас", - сказал Путин.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ попытку России присвоить Запорожскую АЭС.

Также Гросси отказался признавать ЗАЭС российским объектом .

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под контроль России". В украинском МИД назвали указ Путина ничтожным .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭ