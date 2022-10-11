Глава МАГАТЭ Гросси провел встречу с Путиным

"Генеральный директор Гросси встретился сегодня с президентом России Путиным в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в Украине", - говорится в сообщении.

На встрече отмечалось срочная необходимость создания охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также в МАГАТЭ сообщили, что на прошлой неделе Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Гросси планирует еще раз встретиться с ним позже.

"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно тяжелые времена вокруг ЗАЭС должна быть установлена защитная зона. Мы не можем позволить себе терять больше времени. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать ядерной аварии", - заявил Гросси.

Российский диктатор во время встречи заявил, что "с удовольствием обсудит все взаимно интересующие вопросы, а может вызывают обеспокоенность".

"Например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады видеть вас", - сказал Путин.