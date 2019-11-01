Глава комитета ВР выступил за изменение формулы налогообложения железной руды

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Гетманцев рассказал о проблеме формулы в законопроекте 1210

Формула налогообложения железной руды, заложенная в законопроекте №1210, должна быть изменена. Об этом заявил председатель налогового комитета Верховной рады, нардеп от "Слуги народа" и инициатор скандального законопроекта Даниил Гетманцев.

Как отметил нардеп, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является достаточно бедной по своему составу и для экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать, отметил Гетманцев.

"Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы согласны с бизнесом – над этой формулой надо работать вместе", - заявил Гетманцев.

Как известно, новая власть предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка, это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Металлурги считают, что принятие скандального законопроекта №1210 может привести к резкому росту социальной напряженности в регионах присутствия горнодобывающих предприятий.

По мнению народного депутата Мусы Магомедова, принятие без изменений законопроекта №1210 приведет к потере 70% экспорта руды.