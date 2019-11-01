Голова комітету ВР виступив за зміну формули оподаткування залізної руди

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Гетманцев розповів про проблеми формули в законопроекті 1210

Формула оподаткування залізної руди, закладена в законопроекті №1210, повинна бути змінена. Про це заявив голова податкового комітету Верховної ради, нардеп від "Слуги народу" та ініціатор скандального законопроекту Данило Гетманцев.

Як зазначив нардеп, складність полягає в тому, що добута в Україні руда є досить бідною за своїм складом і для експортного варіанту вимагає збагачення штучним способом. Процес цей досить дорогий і його важко прорахувати, зазначив Гетманцев.

"Складність полягає і в тому, що у нас руда є бідною. Її треба збагачувати. Цю вартість важко підрахувати. В цьому проблема з формулою. Ми згодні з бізнесом – над цією формулою треба працювати разом", - заявив Гетманцев.

Як відомо, нова влада пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

Металурги вважають, що прийняття скандального законопроекту №1210 може призвести до різкого зростання соціальної напруженості в регіонах присутності гірничодобувних підприємств.

На думку народного депутата Муси Магомедова, прийняття без змін законопроекту №1210 призведе до втрати 70% експорту руди.