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В Раде предлагают внести новый законопроект вместо скандального №1210

Новости » Политика    17.10.2019 - 13:53
В Раде предлагают внести новый законопроект вместо скандального №1210
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Законопроект 1210 может обновиться на 60%, ставить его на голосование нет смысла

Текст законопроекта №1210, который предусматривает повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз, будет обновлен на 60% после внесения согласованных со всеми сторонами изменений, поэтому целесообразнее было бы создать доработанный законопроект. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина после заседания.

"Если учесть предложения, наработанные специалистами и нардепами в группах, согласованные всеми сторонами, в частности "Слугами народа" и председателем комитета Даниилом Гетманцевым, то текст законопроекта обновится на 60%", – заявила нардеп.

Южанина уверена, что дополнительная и необоснованная фискальная нагрузка на предприятия отрасли спровоцирует обратные процессы – сокращение производства и количества занятых людей. Поэтому ставить на голосование в парламенте такой "сырой" законопроект – логики нет.

"Было бы целесообразно создать доработанный проект закона в комитете. Как можно выносить в зал то, что точно может измениться более чем на половину?", – сказала нардеп.

Напомним, нардеп Муса Магомедов спрогнозировал, что принятие без изменений законопроекта №1210 приведет к потере 70% экспорта руды.

Обьединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало отозвать скандальный законопроект и внести новый. Металлурги уверены, что в законопроект внесут тысячи правок и получится "законодательный спам".

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Новости Украины Налогижелезная рудаНина Южанина
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